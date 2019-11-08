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Серябкина повалялась в мини с широко расставленными ногами

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official
Артистка снялась в откровенной позе, закрыв промежность

Ольга Серябкина поделилась в Instagram новыми смелыми кадрами. Она выложила в сторис два видео в серебристом мини-платье. И показала, как готовится к любимиому многими празднику.

На одном из роликов бывшая солистка группы "Серебро" лежит на полу у сверкающих плиточками стен, широко раздвинув ноги и скрыв интимное место под бирюзовой накидкой. Она смотрит в камеру, моргая глазами, открывает рот и улыбается.

Ранее артистка позировала в том же наряде стоя. При этом она выставляла напоказ то одну, то другую голую ногу. Именно так звезда готовится к Новому году.

Подобное поведение Ольги Серябкиной не новость для ее поклонников. Звезда часто позволяет себе не только появляться на публике без нижнего белья, но и впускать фотографа между ног, а также отдаваться на сцене.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ГостьНоги как ноги,вроде и все остальное на своих местах ничего нового. В чем смысл публикации?
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Гость Ноги как ноги,а " появляются " только черти во сне, и кого впускает и кому отдается ,она сама себе хозяйка. Не надо завидовать это временное явление
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