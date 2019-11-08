Артистка снялась в откровенной позе, закрыв промежность

Ольга Серябкина поделилась в Instagram новыми смелыми кадрами. Она выложила в сторис два видео в серебристом мини-платье. И показала, как готовится к любимиому многими празднику.

На одном из роликов бывшая солистка группы "Серебро" лежит на полу у сверкающих плиточками стен, широко раздвинув ноги и скрыв интимное место под бирюзовой накидкой. Она смотрит в камеру, моргая глазами, открывает рот и улыбается.

Ранее артистка позировала в том же наряде стоя. При этом она выставляла напоказ то одну, то другую голую ногу. Именно так звезда готовится к Новому году.

Подобное поведение Ольги Серябкиной не новость для ее поклонников. Звезда часто позволяет себе не только появляться на публике без нижнего белья, но и впускать фотографа между ног, а также отдаваться на сцене.