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Серябкина в мини-корсете раздвинула колени

Серябкина в мини-корсете раздвинула колени
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official
Певица даже пижаму сделала сексуальной

Ольга Серябкина призналась поклонникам, что не всегда может быстро отойти от тревог и забот – порой звезде трудно бывает расслабиться. Правда, свои жалобы Ольга проиллюстрировала весьма пикантной фотографией, где запечатлена со вполне умиротворенным выражением лица.

Певица уселась на табурет в одних пижамных штанах, подогнув ногу под себя и широко расставив колени. Кофточку звезда решила не надевать, ограничившись только мини-корсетом, приподнявшим ее пышную грудь.

"Ну какая же ты красивая", "Просто секс", "Хочу тебя расцеловать", "как же тебе хорошо без кучи косметики на лице", "Ты бомбически крута", "Ну что за солнышко такое", –  

написали в комментариях восторженные поклонники певицы. 

Лишь одна подписчица не без ехидства спросила:

"Почему всегда откровенные фото? Совсем не остается интриги".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
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