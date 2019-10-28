Полуголая экс-солистка группы "Серебро" устроила тотальный релакс во время концерта

Ольга Серябкина выложила в Instagram свежую фотосессию, которую в Москве сняли ее друзья. Под снимками, на которых девушка показана на сцене в откровенных нарядах и позах, она поделилась эмоциями, давая понять, что отдалась... на сцене.

"То, что вчера было между нами, что-то невероятное... Я обожаю эти моменты максимальной честности с самим собой, когда мы на несколько часов пропадаем из повседневности, забываем о всех проблемах... И полностью открываемся музыке, отдаемся чувствам... за моей спиной весь концерт был абсолютно новый материал... Я кайфую от впечатлений... тотальный релакс".

– написала артистка, поблагодарив всю команду, помогавшую ей в подготовке к выступлению, и попросила ответить, какие моменты концерта понравились больше.

Публика не осталась равнодушной. Многие восхитились и засыпали певицу комплиментами (орфография и пунктуация оригиналов сохранены): "Настолько круто и волшебно... Что эмоции переполняют", "Спасибо тебе огромное , Оленька, за этот маленький праздник!.. Шоу – космос... Хочется повторить!.. Где -то хотелось плакать от счастья, где-то прыгать и смеяться... Потому что любовь", "Богиня", "Концерт просто ВАУ!!! Энергетика огонь", "Это было потрясающе, ты зарядила энергией каждого... ты невероятная", "очень сильно... ты вчера превзошла себя", "Все кайф ", "Прям пушка, ну очень эффектный выход получился!", "Мозг отключился напрочь", "Моя душа покинула меня и ушла к тебе".

В одном из провокационных нарядов Ольга снялась и перед выходом на сцену в обществе пяти мужчин. На ней были прозрачные блестящие лосины, сквозь которые просвечивали трусы и микротоп. "Мы на полной готовности и предвкушаем весь кайф. Пацаны, я вас обожаю", – сообщила она под кадром.

Фото и видео бывшей вокалистки "Серебра" не раз вызывали бурные отклики в Instagram. Их завело, когда артистка показалась в пижамных штанах, широко расставив колени, и засветила бюст в глубоком декольте. Ранее звезда раздразнила поклонников, открыв интимные места, и возбудила их призывом "Давайте залетим".