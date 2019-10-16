Певица дополнила образ черным лифом от купальника

Ольга Серябкина опубликовала в Instagram кадры из фотосессии, сделанные на улицах какого-то города. На снимках артистка изображена в откровенном наряде: купальнике, поверх которого она надела сетчатые шортики и длинный пиджак. Оголенное тело звезды разожгло пожар в сердцах ее поклонников.

"Остальное завтра",

– заинтриговала Серябкина фанатов.

Однако подписчикам хватило выложенных кадров, чтобы насладиться аппетитной фигурой артистки.

"Как звонить пожарным, чтобы они потушили", "Слишком горячо", "Красотка", "Горим", "Удали пожалуйста этот пожар, у меня загорелся телефон", "Бомба", "Задница что надо", "Хороша самочка", "Твои ножки на высоком каблучке – это что-то", – пришли в полный воторг интернет-пользователи.

Впрочем, некоторые подписчики отметили, что в таком легком наряде певице должно быть холодно:

"Прохладный наряд. И лето уже не бабье совсем", "Тебе не холодно? Я в тёплой куртке и подшипниках бывает замерзаю", – выразили беспокойство фанаты. Кое-кто обратил внимание, что снимки были сделаны не в России, а, скорее всего, в Лос-Анджелесе, где сейчас достаточно тепло.