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Полуголая Серябкина устроила ролевые игры в туалете

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official
Экс-солистка группы "Серебро", эротично извиваясь, покачала ягодицами у зеркала

После откровений о сексе и скачек на лошади без нижнего белья Ольга Серябкина (MOLLY) выложила в соцсети новое видео, на котором показана в костюме с камерой в руке. В юбке и распахнутом пиджаке, под которым был только черный лифчик, певица с томным видом поет и сексуально двигает телом.

"Кусочек игр с камерой на съемках клипа... Быть в комнате один на один с ней – особенный кайф", – призналась она под роликом. И напоследок спросила: "Хотите больше бэков со съемок "Опаленных солнцем"?". 

Возбужденные увиденным подписчики сразу поделились впечатлениями и желаниями:

"Голова закружилась", "Как будто на карусели побывала", "Шалунья", "Молодец, моя дорогая", "Да... Очень хотим", "Какая ты всячески порно",  "Как всегда, красотка! Конечно, чем больше, тем лучше!.. суперская атмосфера и энергия просто космос! Ты яркая звезда и теплая, как солнышко", " "Идеальная" "Покажи пузико", "Королева", "Это прямо огонь", "Какая ты кайфовая!", "Завораживающая". 

Злопыхатели добавили ложку дегтя в эту бочку меда. "Почему опять в уборной?", "Давно пора уже оголиться... уже не чем брать", "Что за дешевая порнуха",  – возмущались и ехидничали они.

Ольга Серябкина часто выкладывает в Instagram провокационные кадры, на которых позирует и после душа без лифчика, и раздетой, и в кружевном нижнем белье.
Полина ДОРОЖКИНА
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