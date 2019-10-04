Экс-солистка группы "Серебро", эротично извиваясь, покачала ягодицами у зеркала

После откровений о сексе и скачек на лошади без нижнего белья Ольга Серябкина (MOLLY) выложила в соцсети новое видео, на котором показана в костюме с камерой в руке. В юбке и распахнутом пиджаке, под которым был только черный лифчик, певица с томным видом поет и сексуально двигает телом.

"Кусочек игр с камерой на съемках клипа... Быть в комнате один на один с ней – особенный кайф", – призналась она под роликом. И напоследок спросила: "Хотите больше бэков со съемок "Опаленных солнцем"?".

Возбужденные увиденным подписчики сразу поделились впечатлениями и желаниями:

"Голова закружилась", "Как будто на карусели побывала", "Шалунья", "Молодец, моя дорогая", "Да... Очень хотим", "Какая ты всячески порно", "Как всегда, красотка! Конечно, чем больше, тем лучше!.. суперская атмосфера и энергия просто космос! Ты яркая звезда и теплая, как солнышко", " "Идеальная" "Покажи пузико", "Королева", "Это прямо огонь", "Какая ты кайфовая!", "Завораживающая".

Злопыхатели добавили ложку дегтя в эту бочку меда. "Почему опять в уборной?", "Давно пора уже оголиться... уже не чем брать", "Что за дешевая порнуха", – возмущались и ехидничали они.

