Экс-солистка группы "Серебро" разоткровенничалась о сексе. Она хочет обсудить эту "неудобную" тему "без всяких стеснений, рамок и социальных ограничений"

Ольга Серябкина снялась в душе и несколько кадров выложила в Instagram. На них она позировала в плотно облегающем боди в разных позах. Под фото артистка поделилась размышлениями об интимном, что вызвало неоднозначную реакцию подписчиков.

Звезду удивляет тот факт, что "может появиться желание оправдаться" за "неудобную для всех тему, о которой до сих пор не принято более-менее открыто говорить", что "странно", ведь "касается абсолютно каждого. А ведь проблемы сексуального характера появляются из-за стеснений, недосказанности, чувства стыда и того, что о сексе не принято говорить, заявила певица. И сообщила, что хочет "поднимать подобные вопросы, чтобы мы могли обсудить то, что волнует, без всяких стеснений, рамок и социальных ограничений".

В заключение, высказавшись о невинности, Ольга призналась, что для нее секс не обязательный критерий полноценных отношений", он "важен, но он всего лишь инструмент для раскрытия чувств, для их максимальной передачи", и спросила, что думают на этот счет поклонники.

Те не замедлили с ответом. Многие поддержали позицию Серябкиной: "Сильный пост. Радует, что хоть кто-то затронул эту тему, не побоявшись", "Очень хорошо сказано", "Качественных отношений без секса попросту нет", "А может, у тебя образ шлюшки, и тебе стыдно?", "Эта часть жизни не табу! Просто нужно больше уважения к людям!", "Секс – это нормально", "Очень важный пост в наше время. Согласна с каждым твоим словом", "Сильно, Оля, молодец... сказала все правельно".

Были и те, кто назвал важным другой вопрос и засомневался в откровенности бывшей солистки "Серебра". "Тема секса сегодня никого не стесняет. Сегодня тема чувств людей стесняет. Люди боятся своих чувств и обсуждать эти чувства хотя бы с самим собой. Так что тема чувств сегодня более актуальна", "Интересно, кто для Ольки инсту ведет и текст сочиняет", – отметили такие

Остальные обсудили вид звезды: "Крута", "Старая стала", "Чистый секс секс секс..", "Ого... глаза – огонь", "Где соски?", "Порюшная деваха", "Как страшно накрасила глаза и купальник ужасный!".

Ранее Ольга показывалась после душа, блистала прелестями без нижнего белья, открыла интимные места и рассказала о своей мечте.