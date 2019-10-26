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Ольга Серябкина поделилась с подписчиками фото с подготовки к концерту.
На снимке в Instagram артистка сидит на полу. При этом из одежды на ней лифчик и штаны, из которых выглядывают черные трусы. Поза Серябкиной заставила фанатов обратить внимание на ее выпадающие прелести.
"Лапочка🔥", "Все время в лифчике,одеть больше нечего😮", "Красивая мурочка", "Самка настояшая", "Обожаю🔥", "Трусы из штанишек можно было не вытягивать...🤭", "Боже,какая же ты красивая😍", "Зашибок сисули)", "Ты горячая как профнастил на крыше в июле".
Ранее Серябкина показалась в мини-корсете с раздвинутыми ногами.
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