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Серябкина вывалила грудь перед концертом

Серябкина вывалила грудь перед концертом
Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала свои формы

Ольга Серябкина поделилась с подписчиками фото с подготовки к концерту.

На снимке в Instagram артистка сидит на полу. При этом из одежды на ней лифчик и штаны, из которых выглядывают черные трусы. Поза Серябкиной заставила фанатов обратить внимание на ее выпадающие прелести.

"Лапочка🔥", "Все время в лифчике,одеть больше нечего😮", "Красивая мурочка", "Самка настояшая", "Обожаю🔥", "Трусы из штанишек можно было не вытягивать...🤭", "Боже,какая же ты красивая😍", "Зашибок сисули)", "Ты горячая как профнастил на крыше в июле".

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Публикация от MOLLY | Ольга Серябкина (@serebro_official)

Ранее Серябкина показалась в мини-корсете с раздвинутыми ногами.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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