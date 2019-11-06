Бывшая солистка "Серебра" показала соблазнительный бюст

Ольга Серябкина часто делится в соцсети мнением по разным жизненным вопросам. Так она поступила и под свежим фото, на котором позирует, сидя на диване в светлом платье с глубоким декольте, из которого чуть не выпадает грудь. Лифчика на ней нет, и пикантные детали не остались незамеченными – поклонники возбуждены.

Кадр певица сопроводила размышлениями о травле в интернете. "Об этом нужно говорить. Ведь никогда не знаешь, против кого на этот раз обернется буллинг-атака. Существует много историй. И о них важно писать", – отметила она.

Однако подписчики не только подключились к беседе на затронутую артисткой тему. Не меньше их заинтересовало то, как выглядит звезда. Фанаты хвалили прелести бывшей солистки группы "Серебро" и беспокоились из-за выражения ее лица, а недовольные высказались резко и грубо:

"Настоящая самка!", "Какая", "Ах,эти глаза.. .", "Сосочки", "Красотка!", "Оля, сиськи класные", "Не печалься", "Опять ты невеселая и без улыбки", "Нереальные фотки, прям до самого сердца, столько боли в глазах...", "Что-то взгляд какой-то замученный", "Малыш, не плачь", "Какие грустные глаза", "Что с лицом постоянно, что такая замученная?", "Больная", "Выгледишь потасканной", "Во всем такая старая уже стала эта Серябкина", "У меня на районе продавщица пива на тебя похожа!".

Ранее Ольга Серябкина ответила тем, кто высмеивал ее в Сети, выставила напоказ интимное место, отдалась на сцене, перед выступлением открыла грудь и раздвинула ноги в мини-корсете.