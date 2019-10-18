Певица поделилась возбуждающим снимком

Ольга Серябкина приняла участие в эротичной фотосессии. Экс-солистка группы "Серебро" позировала в лифчике и обтягивающих лосинах на улице. Все внимание привлекает бюст девушки – на фото отчетливо видны соски знаменитости.

За несколько часов эротичное фото Серябкиной оценили более 90 тыс. человек, большинство из них заметили пикантную деталь.

"Хороша", "Сосочки класс", "Нескромно", "Сочная", "Повезло Фадееву", "Ух огонь", "Снимись ты уже в порно, и будь довольна", "Что же ты делаешь со мной?", "Превосходна", "Сладкая", "Какая же сексуальная", – написали комментаторы под снимком Серябкиной в Инстаграм (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

На днях в Интернете снова вспомнили слухи о романе звезды с Максимом Фадеевым. Ксении Собчак Серябкина призналась, что относится к продюсеру как к отцу и прекрасно ладит с его женой.

Поверить в это могут не все. Блогер Лена Миро считает, что жена Фадеева знает об изменах и даже рада тому, что муж проводит время с другими девушками, пока она тратит его деньги.