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Ольга Серябкина выложила в своем Instagram пикантное фото.
Певица позирует, оседлав кресло и повернувшись спиной к камере. Наряд звезда выбрала весьма откровенный – прозрачную кофточку и обрезанные джинсы, от которых остался практически один пояс.
В подписи под фото Серябкина пообещала в ближайшее время порадовать поклонников новой музыкой. Однако все внимание комментаторов приковали роскошные ягодицы красотки.
"У тебя мало одежды кажется" "А можно полное фото, ато жопы не видно" "Огогошеньки гого" "Огонь", – написали они.
Ранее Серябкина снялась в микротопе, который едва прикрывал грудь.
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