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Серябкина в позе наездницы засветила голые ягодицы

Ольга Серябкина. Фото:instagram.com/seryabkina
Ольга Серябкина. Фото:instagram.com/seryabkina
Бывшая участница группы "Серебро" снялась в коротких до неприличия шортиках

Ольга Серябкина выложила в своем Instagram пикантное фото.

Певица позирует, оседлав кресло и повернувшись спиной к камере. Наряд звезда выбрала весьма откровенный – прозрачную кофточку и обрезанные джинсы, от которых остался практически один пояс.

В подписи под фото Серябкина пообещала в ближайшее время порадовать поклонников новой музыкой. Однако все внимание комментаторов приковали роскошные ягодицы красотки.

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Публикация от MOLLY | Ольга Серябкина (@seryabkina)

"У тебя мало одежды кажется" "А можно полное фото, ато жопы не видно"   "Огогошеньки гого"  "Огонь", – написали они.

Ранее Серябкина снялась в микротопе, который едва прикрывал грудь.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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