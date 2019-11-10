Бывшая участница группы "Серебро" снялась в коротких до неприличия шортиках

Ольга Серябкина выложила в своем Instagram пикантное фото.

Певица позирует, оседлав кресло и повернувшись спиной к камере. Наряд звезда выбрала весьма откровенный – прозрачную кофточку и обрезанные джинсы, от которых остался практически один пояс.

В подписи под фото Серябкина пообещала в ближайшее время порадовать поклонников новой музыкой. Однако все внимание комментаторов приковали роскошные ягодицы красотки.

"У тебя мало одежды кажется" "А можно полное фото, ато жопы не видно" "Огогошеньки гого" "Огонь", – написали они.

Ранее Серябкина снялась в микротопе, который едва прикрывал грудь.