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У Серябкиной из микротопа выскользнула грудь

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Певица показала соски, развалившись на кровати

Ольга Серябкина поделилась с подписчиками в Инстаграме радостным событием с помощью эротичных кадров. На снимках артистка в белом мини-топе без лифчика и в шортах позирует на кровати, демонстрируя свой аппетитный бюст.

"Еееее, done!!! Seryabkina in the house (Наконец-то сделано! Серябкина на месте – прим. ред.)"

– похвасталась знаменитость.

Артистке, которая в 2018-м ушла из группы "Серебро", наконец поменяли ник в соцсети на собственный. Ранее ее страница носила название коллектива. Многие поклонники поздравили свою любимицу с началом нового пути. Однако внимание большинства фанатов привлекла пышная грудь Серябкиной и ее виднеющиеся сквозь топ соски.

"Лайк за сосочки", "Красивые какие фотографии!", "Как красиво", "Ты очень красивая", "Будь моей женой", "Супер сисечки", "Королева", "Сиськи хараши", – восхитились подписчики звезды.

Ранее интернет-пользователи обсуждали грудь Полины Гагариной, не надевшей бюстгальтер. 

Полина ИВАНОВА

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