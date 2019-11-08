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"Где грудь?": Гагарина изумила отсутствием белья

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники не узнали изменившуюся певицу

Полина Гагарина собралась на концерт Сергея Лазарева и сообщила об этом своим поклонникам с помощью свежего кадра в Инстаграме. Однако интернет-пользователей заинтересовала внешность артистки, которую многие спутали со Светланой Лободой и Ириной Понаровской, а недоброжелатели заподозрили звезду в пластике.   

"Эта девчушка сегодня идет на концерт! Сереня, жги!" - 

написала Полина на своей страничке в Instagram.

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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Звезда поделилась и новым фото: в модной черной водолазке и почти без макияжа Гагарина выглядит просто сногсшибательно. Однако не всем ее поклонникам новый образ пришелся по вкусу:

"Где грудь? ", "бюстгалтер тоже можно было б надеть".

Кроме того, многие решили, что из любимая певица слегка подправила внешность:

"Что с лицом, где щеки", "И стала она одной из них. А были они все на одно лицо", "Зачем тюнинговать фэйс до неузнаваемости", "а где естественность? Красивая очень, но все сделано!",  "Совсем на себя не похожа.. Ирина Понаровская", "Как не Полина))", "Очень похожа на Лободу!!!!"

Однако большинство комментаторов забросали Полину комплиментами:

"Такая хорошенькая!Естественная!", "Как лучик солнца в темном царстве", "Полюшка ты классная !!!", "Вы просто Обворожительны", "Красавица!! Прям взгляд не отвести)".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА

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