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Голая Серябкина развалилась в прозрачном платье на сене

Серябкина в прозрачном наряде развалилась на сене
Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка показала роскошное тело

Ольга Серябкина продолжает завлекать фанатов обнаженкой. На этот раз она опубликовала в Инстаграм-историях не менее провокационное фото. На нем экс-солистка "Серебра" показана лежащей на сене.

Брюнетка томно смотрит в камеру, слегка приоткрыв рот. Ее расслабленное тело излучает негу и сексуальность. Из одежды на ней только прозрачный наряд, не скрывающий пикантных деталей.

Певица вытянула одну руку вперед, а другой, согнутой в локте, закрыла грудь. И выставила напоказ голую "пятую точку". Спина искусительницы также обнажена.

Что испытали подписчики, увидевшие снимок, не известно. Можно только предполагать, что кадр вызввал у них бурные эмоции, хотя подобное не редкость на странице артистки.

Не так давно Ольга Серябкина в сексуальном белье завела поклонников, блеснула прелестями с разных сторон, возбудила стриптизом и раздвинула ноги в мини.

Фоторепортаж
"Слишком горячо": Серябкина обнажила ягодицы в прозрачном боди
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Полина ДОРОЖКИНА

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