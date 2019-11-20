Артистка показала роскошное тело

Ольга Серябкина продолжает завлекать фанатов обнаженкой. На этот раз она опубликовала в Инстаграм-историях не менее провокационное фото. На нем экс-солистка "Серебра" показана лежащей на сене.

Брюнетка томно смотрит в камеру, слегка приоткрыв рот. Ее расслабленное тело излучает негу и сексуальность. Из одежды на ней только прозрачный наряд, не скрывающий пикантных деталей.

Певица вытянула одну руку вперед, а другой, согнутой в локте, закрыла грудь. И выставила напоказ голую "пятую точку". Спина искусительницы также обнажена.

Что испытали подписчики, увидевшие снимок, не известно. Можно только предполагать, что кадр вызввал у них бурные эмоции, хотя подобное не редкость на странице артистки.

Не так давно Ольга Серябкина в сексуальном белье завела поклонников, блеснула прелестями с разных сторон, возбудила стриптизом и раздвинула ноги в мини.

