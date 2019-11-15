Мужчины оценили "сладкие груди" экс-солистки группы "Серебро"

Сексуальное белье Ольги Серябкиной возбудило армию ее поклонников.

Звезда снялась на лестнице в белом одеянии – высоких просвечивающих брюках, лифчике и небрежно накинутой рубашке. Под фото она рассказала о своем мини-отпуске, признавшись, что ей необходимо было отдохнуть и перезагрузиться.

"Так полностью отключиться от работы и умчать в трип получается очень редко..." – написала она.

Мужчины завалили ее восторженными комментариями, сочиняя целые оды сексуальности Серябкиной. Дамы похвалили, что нашла время для отдыха, призвав не перетруждаться (орфография и пунктуация сохранены).

"Какая же ты сексуальная" "Отдыхай почаще, солнышко" "Груди супер" "Какие сладкийе груди", – написали пользователи.

Ранее Серябкина снялась в корсете.