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Отключилась: полуголую Серябкину сняли на лестнице

Отключилась: полуголую Серябкину сняли на лестнице
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official
Мужчины оценили "сладкие груди" экс-солистки группы "Серебро"

Сексуальное белье Ольги Серябкиной возбудило армию ее поклонников.

Звезда снялась на лестнице в белом одеянии – высоких просвечивающих брюках, лифчике и небрежно накинутой рубашке. Под фото она рассказала о своем мини-отпуске, признавшись, что ей необходимо было отдохнуть и перезагрузиться.

"Так полностью отключиться от работы и умчать в трип получается очень редко..." – написала она.

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Публикация от MOLLY | Ольга Серябкина (@seryabkina)

Мужчины завалили ее восторженными комментариями, сочиняя целые оды сексуальности Серябкиной. Дамы похвалили, что нашла время для отдыха, призвав не перетруждаться (орфография и пунктуация сохранены).

"Какая же ты сексуальная" "Отдыхай почаще, солнышко" "Груди супер" "Какие сладкийе груди", – написали пользователи.

Ранее Серябкина снялась в корсете.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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