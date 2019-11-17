Тело бывшей участницы группы "Серебро" изменилось

Ольга Серябкина показала сексуальное фото в "образе Евы". На снимке певица позирует обнаженной, прикрыв грудь лишь длинными волосами. Разочарованию мужчин не было предела. Да еще и кадр – только до пояса. Однако внимание обратили не только на аппетитные прелести знаменитости. Некоторые пользователи отметили, что у нее виден животик и предположили, что Серябкина беременна. Впрочем, вопрос об интересном положении артистки так и остался без ответа.

"Даже более того, есть что подержать" "Тебе волосы назад, больше идут" "По твоему лицу кажется что тебя все мужики тягали,и ты очень устала! И вообще не понимаю выставлять на показ свою грудь" "Образ Евы" "Мне одной кажется что животик есть ? Ты случайно не беременна ??" "Слишком много волос)))" – написали комментаторы.

Ранее Серябкина снялась на лестнице в сексуальном белье.