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"Слишком много": голая Серябкина показала волосы на груди

"Слишком много": голая Серябкина показала волосы на груди
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Тело бывшей участницы группы "Серебро" изменилось

Ольга Серябкина показала сексуальное фото в "образе Евы". На снимке певица позирует обнаженной, прикрыв грудь лишь длинными волосами. Разочарованию мужчин не было предела. Да еще и кадр – только до пояса. Однако внимание обратили не только на аппетитные прелести знаменитости. Некоторые пользователи отметили, что у нее виден животик и предположили, что Серябкина беременна. Впрочем, вопрос об интересном положении артистки так и остался без ответа.

"Даже более того, есть что подержать" "Тебе волосы назад, больше идут" "По твоему лицу кажется что тебя все мужики тягали,и ты очень устала! И вообще не понимаю выставлять на показ свою грудь" "Образ Евы" "Мне одной кажется что животик есть ? Ты случайно не беременна ??" "Слишком много волос)))" – написали комментаторы.

Ранее Серябкина снялась на лестнице в сексуальном белье.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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