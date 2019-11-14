Экс-солистка "Серебра" показала свои достоинства с разных сторон

Ольга Серябкина поделилась с фанатами новыми впечатлениями, полученными во время отдыха в бане. Артистка выложила два снимка, на которых запечатлена в воде с еловыми ветками, одетая в слитный купальник, плотно облегающий стройное тело. В одном кадре брюнетка она вытянулась во весь рост, одной ногой встав на носок, другую согнув в колене, и смотрит вниз, оттопырив ягодицы. На другом снимке певица, взявшись руками за голову, погружена в воду по грудь, видны ее аккуратные округлости и пикантная ложбинка между ними.

"Эта баня такой кайф... Раньше не понимала прикола в парилках.. Вчера попробовала первый раз и могу сказать, что это очень круто. Контраст температур дает нереальные ощущения. Голова очищается от всех мыслей, ловишь полный дзен и расслабление во всем теле", – сообщила бывшая молистка группы "Серебро". Это было ей нужно "после всех нагрузок", учитывая, что она не полноценно не отдыхала "почти год".

Поклонникам увиденной пришлось по душе. Они хвалили певицу, выражая восхищение различными частями ее тела, и желали ей расслабиться до конца: "Ракета", "Секси-попка", "Полный релакс", "Серябкина кайфовая", "Прекрасная наша!!! Это чудесно", "Я б тебя попарил", "Очень классная", "Шикарная красотка", "Абсолютно великолепна!!!", "Клево, правда".

Некоторые посоветовали артистке после баньки отправится в постель, чтобы получить дополнительный отдых и кайф. Высказались и недовольные. "Что за разврат. В ХХI веке уже норма – такое выкладывать?", "Хватит жопой жирной светить", – возмутились они.

Ранее Ольга Сепрябкина устроила стриптиз, взволновала подписчиков видом роскошных ягодиц в микрошортах и в мини расставила ноги.