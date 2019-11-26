Экс-солистка "Серебра" показалась в провокационном виде

Ольга Серябкина опубликовала в Instagram свежий кадр. Певица изображена сидя, на ней нет лифчика, плащ сполз с плеча и обнажил грудь, согнутая нога поднята. Артистка задумчиво смотрит в камеру, опираясь головой на руку.

"Знаю, что многие стесняются хвалить себя за свои достижения" – рассуждала звезда под фото. И, добавив, что ей не нравится, когда люди упрекают себя за какие-то ошибки, "потому что любовь к себе, объективная оценка поступков – реально залог дальнейших побед, не важно, маленькие они будут или масштабные", ведь "сам факт, что добились своей цели – уже очень круто", предложила "рассказать о любых достижениях за этот год".

Среди подписчиков равнодушных не осталось. Одни сообщили, что успели сделать. Других больше заинтересовал вид бывшей солистки группы "Серебро". Многие восхищались:

"Ты секси", "Хорошая самка", "Ну круто", "Какая женщина", "Ух", "Очаровашка", "Классная", "Прекрасна, как всегда", "Какой красивый кусочек ноги в углу кадра", "Всегда шикарна", "Мотиватор ты наш", "Лапочка", "Чудо".

Мужчины потеряли головы. "Ох, детка", "Так и дразнить...", "Милая Ольга, ты так прекрасна, что не передать словами. Ты просто богиня моих сказочных снов, ты мой кислород", "Клевая", – поделиились они впечатлениями, признавались артистке в любв и просили ее "раздеться совсем". Дамы высказались по-другому: "Вам срочно нужно мужика", "Мда, теперь две ноги уже расставлять начала".

Ранее Ольга Серябкина прогулялась в платье, из-под которого были видны трусы, раздетая оттопырила зад в купели и устроила стриптиз.