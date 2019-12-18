Бывшая солистка группы "Серебро" разделась перед фотографом

Ольга Серябкина заинтриговала поклонников постом в Инстаграм. Под снимком, где сексуальная певица позирует без лифчика, один из поклонников, похоже, разгадал тайну певицы. Мужчина уверен, что на фото брюнетка показывает "новую грудь".

На смелые предположения Серябкина не ответила, зато написала, что через несколько дней в Интернете появится ее новый клип, а затем и целый альбом.

Подписчики с нетерпением ждут нового видео с Серябкиной, а пока рассматривают ее оголенный бюст и хвалят за сексуальность.

"Вы опять полуголая, мне это нравится", "Какая ты красивая", "Новая грудь?", "Опять голая", "Всегда полураздетая", "Интригуешь", "Оля, ждем новую музыку, клип", "Очень ждем новых шедевров", "Скорее бы клип, очень ждем", – написали в Инстаграм Серябкиной.

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