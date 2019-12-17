Телеведущей напомнили о громких скандалах с ее участием

Ксения Собчак стала новой гостьей программы "Прожарка", где задача комиков – высмеять знаменитость. Юмористы припомнили эпатажной блондинке все: участие в скандальных шоу, прежние романы и сексуальный танец на собственной свадьбе. Присутствующие на программе рассказали, что Собчак вывалила оппонентам все – от тайны отношений с Константином Богомоловым, до откровенного танца на собственной свадьбе.

На банкете после росписи и венчания с Константином Богомоловым журналистка плясала без штанов с раздвинутыми ногами.

"Зная любвеобильность Ксении, в московских ЗАГСах ей разрешают расписываться карандашом", – начал один из комиков. "На своей свадьбе Ксения станцевала сексуальный танец, потому что гости не хотели уходить", – продолжили унижать Собчак.

Ксения Анатольевна в ответ на это только посмеялась и остроумно ответила:

"Вас всех возмутила моя свадьба, а могли бы поддержать. В 40 лет вышла замуж с "прицепом". Это уникальный случай!"

– цитирует ее слова "Дни.ру".

Под "прицепом" Ксения Собчак имеет ввиду своего сына Платона, которого она родила в 2016 году от первого мужа – Максима Виторгана.

К подобным шуткам звезда относится хорошо и боится того факта, что все вокруг такие обидчивые, ведь сама она "любит жестко пошутить".

Полный выпуск шоу "Прожарка" с Ксенией Собчак зрители увидят в новогоднюю ночь.