Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Прошлое Собчак откроют всей стране

Секс-танцы и развод с Богомоловым: грязное прошлое Собчак откроют всей стране
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущей напомнили о громких скандалах с ее участием

Ксения Собчак стала новой гостьей программы "Прожарка", где задача комиков – высмеять знаменитость. Юмористы припомнили эпатажной блондинке все: участие в скандальных шоу, прежние романы и сексуальный танец на собственной свадьбе. Присутствующие на программе рассказали, что Собчак вывалила оппонентам все – от тайны отношений с Константином Богомоловым, до откровенного танца на собственной свадьбе.  

На банкете после росписи и венчания с Константином Богомоловым журналистка плясала без штанов с раздвинутыми ногами.

"Зная любвеобильность Ксении, в московских ЗАГСах ей разрешают расписываться карандашом", – начал один из комиков. "На своей свадьбе Ксения станцевала сексуальный танец, потому что гости не хотели уходить", – продолжили унижать Собчак.

Ксения Анатольевна в ответ на это только посмеялась и остроумно ответила:

"Вас всех возмутила моя свадьба, а могли бы поддержать. В 40 лет вышла замуж с "прицепом". Это уникальный случай!"

цитирует ее слова "Дни.ру".

Под "прицепом" Ксения Собчак имеет ввиду своего сына Платона, которого она родила в 2016 году от первого мужа – Максима Виторгана.

К подобным шуткам звезда относится хорошо и боится того факта, что все вокруг такие обидчивые, ведь сама она "любит жестко пошутить".

Полный выпуск шоу "Прожарка" с Ксенией Собчак зрители увидят в новогоднюю ночь. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Еще и этой мымры не хватает в новогоднюю ночь! Кому она интересна, мерзавка, развратница, старая лошадь!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Судьбу "Северного потока - 2" решат до конца года

Немецкие власти торопятся с определением сроков укладки трубы в зимний период

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей