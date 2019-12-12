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"Гадость": поглощающая объедки Собчак вызвала омерзение

"Гадость": поглощающая объедки Собчак вызвала омерзение
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телезвезда впервые за долгое время вышла в свет с Богомоловым и показала отталкивающие фото

Ксения Собчак провели вечер в компании друзей. За ужином журналистка позировала перед камерой, а после решила заснять блюда, приготовленные поваром. Кулинарные шедевры, которые старательно снимала Ксения, подписчики не оценили – решили, что звезду кормили объедками.

Тарелка с едой Собчак у пользователей Инстаграм вызвала омерзение, о чем они прямо сообщили ей в комментариях.

"Зачем эти объедки показала? Можно подумать удивила", "Такие не приятные эти объедки. Я так и не поняла, что это за гадость в ее тарелке", "Рисунок на тарелке – какое-то новое направление?", "Что за гадость на третьем фото?", - поинтересовались у бывшей  ведущей "Дома-2" в социальных сетях.

На этот раз на публичном мероприятии Ксению Собчак сопровождал Константин Богомолов, с которым она без стеснения целовалась у всех на виду. Раньше журналистка и режиссер редко появлялись вместе, что вызывало слухи о разладе в молодой семье.

На днях Ксения Собчак взяла интервью у ведущей "Орла и решки". В конце разговора телезвезда довела Регину Тодоренко до слез.

Дарья ПЕТРОВА

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