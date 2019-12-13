Актриса разрушила брак сына известного режиссера - утверждает блогер

Нино Нинидзе обвиняют в разладе в семье Сергея Бондарчука. Сын режиссера и его супруга решили развестись после 7 лет брака. По слухам, поводом для расставания стала интимная связь Нинидзе и Бондарчука.

О тайне молодой актрисы решила рассказать Лена Миро. Блогер уверена, что Нинидзе изменила своему мужу с Сергеем Бондарчуком и таким образом разрушила сразу две семьи. Все это было еще до встречи с Максимом Виторганом.

"Те две недели, пока она была свободна от мужа и еще не начала спать с Виторганом, случился мимолетный роман. Ну, или случка была во время замужества",

– пишет Миро в своем блоге.

Блогер не понимает, почему Максим Виторган начал встречаться именно с Нино Нинидзе. По мнению Лены Миро, ему нужна скромная деревенская девушка, а актриса, возможно, скоро от него сбежит.

"Что хорошо в Нинидзе, так она об изменах, как непотребная лошадь, никому не расскажет. Тихонько сходит налево, а потом -– в семью. Если, правда, кто-нибудь получше Максика не подвернется", – закончила Миро.

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