Сексуальный заплыв певицы свел мужчин с ума

Настя Каменских поделилась отпускным видео, из-за которого разгорелись поистине мексиканские страсти. Красотка снялась в бассейне, после чего ее страницу завалили комментариями.

Артистка на видео выныривает из воды, демонстрируя аппетитное тело в бикини, и сексуально прикусывает губу. Поклонники не смогли сдержать эмоций.

"Просто пушка вау", "Прикольно получилось" "Ты красотка настя" "Люблю тебяяяя" "Настя ты просто секс" "Аж слюни потекли", – написали звезде в Инстаграм (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Каменских снялась без белья у забора.