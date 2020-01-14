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Настя Каменских поделилась отпускным видео, из-за которого разгорелись поистине мексиканские страсти. Красотка снялась в бассейне, после чего ее страницу завалили комментариями.
Артистка на видео выныривает из воды, демонстрируя аппетитное тело в бикини, и сексуально прикусывает губу. Поклонники не смогли сдержать эмоций.
"Просто пушка вау", "Прикольно получилось" "Ты красотка настя" "Люблю тебяяяя" "Настя ты просто секс" "Аж слюни потекли", – написали звезде в Инстаграм (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее Каменских снялась без белья у забора.
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