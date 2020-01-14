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"Слюнки потекли": Каменских эротично выгнулась в воде

"Слюнки потекли": Каменских эротично выгнулась в воде
Настя Каменских. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Сексуальный заплыв певицы свел мужчин с ума

Настя Каменских поделилась отпускным видео, из-за которого разгорелись поистине мексиканские страсти. Красотка снялась в бассейне, после чего ее страницу завалили комментариями.

Артистка на видео выныривает из воды, демонстрируя аппетитное тело в бикини, и сексуально прикусывает губу. Поклонники не смогли сдержать эмоций.

"Просто пушка вау", "Прикольно получилось" "Ты красотка настя" "Люблю тебяяяя" "Настя ты просто секс" "Аж слюни потекли", – написали звезде в Инстаграм (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Каменских снялась без белья у забора.

Фоторепортаж
В трусах и без: откровенные фото Каменских
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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а я очень, са звуком , выпустил хаз и дымаходу! И как опытный сомелье скажу : огурцы соленые - сила!
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