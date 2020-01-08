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Каменских обсмеяли за лишнюю дырку

Каменских обсмеяли за лишнюю дырку
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Тело горячей певицы изменилось

Настя Каменских нарвалась на критику после сексуального фото в Инстаграм. Звезда похвасталась новым украшением, из-за которого в ее теле, как предположили пользователи, появилась лишняя дырка – она снялась с большим кольцом в носу. Наряд красотка выбрала весьма соблазнительный – обтягивающее платье.

Как ни странно, самые бурные обсуждения вызвала не фигура артистки, а ее пирсинг. Многие решили, что он настоящий. Каменских обсмеяли за "стадный механизм" – многие заявили, что ей совершенно не идет кольцо в носу и призвали избавиться от него (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Нос с кольцом тебе Насть не идёт , может это и круто сейчас но не все круто и красиво выглядит , это как стадный механизм каких-то 10 засветилось с кольцами в носе и типа это теперь мода .. да не мне кажется женщине кольца в носу не надо это избавляет от сущей красоты" "Меня тоже смущят проколотый нос , но ты все равно красоооотачка" "Зачем это в ноздрях?....похоже Анастасия мозг начаинает вас покидать окончательно", – пишут они.

Ранее Каменских снялась у забора без белья.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Это точно мозги давно простудила
Гость
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Мозг у Настьки давно умер,пора реанимировать
Гость
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Капец!
Гость
Ответить
Капец!
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