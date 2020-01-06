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Каменских без белья привалилась к забору

Каменских без белья привалилась к забору
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Обнаженное тело сексуальная певица прикрыла кружевным халатиком

Мужчины искренне позавидовали супругу Насти Каменских Потапу после серии соблазнительных фото, которыми артистка решила побаловать публику.

На кадрах певица в коротком халатике с кружевами, наброшенном, судя по всему, на голое тело, томно позирует, привалившись к забору. Жаркая фотосессия, похоже, состоялась в Мексике, где сейчас отдыхает звездная пара.

Пользователи, конечно, не смогли пройти мимо таких горячих кадров – мужчины восхищались, дамы возмущались излишней откровенностью (орфография и пунктуация сохранены).
"Настя красивая конечно сексуальная ,но слишком уж больно напоказ выставляет свою фигуру ,как буд то ей чего то в жизни не хватает", "Уже голая сфоткайся", "Ну ты и стерва!!!" "Стервочка очеровательная..." "Отличный забор!" "Потапу фартануло))) Белая зависть бро)))" – написали они.

Ранее Каменских покрутила задом перед носом чужого мужчины.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Да уж,наверное, больна.Лучше бы разделась, ей не привыкать
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