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Жаркая ночь: Каменских нагнулась перед чужим мужчиной

Жаркая ночь: Каменских нагнулась перед чужим мужчиной
Настя Каменских. Фото: www.instagram.com
Звезда в обтягивающем наряде покрутила крепкими ягодицами

Настя Каменских устроила сексуальные танцы на новогодней вечеринке. Она эротично извивалась прямо перед носом нарядного господина в костюме и бабочке. Затем действо переместилось на сцену, где красотка исполнила хит Elefante. Видео появилось в Инстаграм Каменских.

"Это была жаркая новогодняя вечеринка. "Ночь хитов" и все, кто был с нами, мы круто провели время, танцуя под ‘Elefante’", – написала она.

Мужчины, как водится, восхитились аппетитными формами Насти, однако часть фанатов выразила недовольство – мол, песня уже поднадоела. Народ потребовал чего-то нового, отметив, что это не лучшая композиция в репертуаре Каменских (орфография и пунктуация сохранены).

"Боже, это круче чем клип настюшка ты секс бомба"  "Вам надо на Евровидение! )"  "Там у одной порвались штаны?"  "Beyonce отдыхает!" "Самая ужасная песня у нк(вот раньше были класные песни"  "Песня полный бред,без смысла,просто даже не набор слов,а набор букв,хотя всегда нравился репертуар Насти", – пишут комментаторы.

Ранее Каменских сравнили с актрисой Анастасией Заворотнюк.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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