Фото игривой красотки вызвало бурное обсуждение

Копия Анастасии Заворотнюк оказалась значительно моложе и заслужила море комплиментов. Со звездой сериала "Моя прекрасная няня" внезапно начали сравнивать Настю Каменских. После празднования Нового года – 2020 певица выложила в своем Инстаграм свежее фото в коротком платье с декольте. Она сексуально оголила грудь и плечо и поинтересовалась у поклонников, как они провели новогоднюю ночь.

Однако внимание пользователей было приковано к соблазнительной Каменских. К обсуждению праздника подключились немногие – большая часть восхищалась 32-летней артисткой. Были и неожиданные замечания – ее назвали копией 48-летней Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас борется с раком (орфография и пунктуация сохранены).

"Сексуальная грудь сексуальное плечико", "На Заворотнюк похожа.. Какой-то украинский тип красоты))" "Как же вы похорошели!! "Хорошка!" "С Н.Г. Очень красивая И так далее. Но хотелось бы чтоб родила продолжение своей красоты Ты. Не теряйте время. Оно бесценно. Очень уважаю и люблю тебя",

– пишут комментаторы.

Ранее Каменских предстала в неожиданном образе – крестах и татуировках, затянутая в кожу.