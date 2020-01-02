Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Копия Анастасии Заворотнюк оказалась значительно моложе и заслужила море комплиментов. Со звездой сериала "Моя прекрасная няня" внезапно начали сравнивать Настю Каменских. После празднования Нового года – 2020 певица выложила в своем Инстаграм свежее фото в коротком платье с декольте. Она сексуально оголила грудь и плечо и поинтересовалась у поклонников, как они провели новогоднюю ночь.
Однако внимание пользователей было приковано к соблазнительной Каменских. К обсуждению праздника подключились немногие – большая часть восхищалась 32-летней артисткой. Были и неожиданные замечания – ее назвали копией 48-летней Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас борется с раком (орфография и пунктуация сохранены).
"Сексуальная грудь сексуальное плечико", "На Заворотнюк похожа.. Какой-то украинский тип красоты))" "Как же вы похорошели!! "Хорошка!" "С Н.Г. Очень красивая И так далее. Но хотелось бы чтоб родила продолжение своей красоты Ты. Не теряйте время. Оно бесценно. Очень уважаю и люблю тебя",
– пишут комментаторы.
Ранее Каменских предстала в неожиданном образе – крестах и татуировках, затянутая в кожу.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист