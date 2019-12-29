Жена Потапа в съехавшем парике влезла на стол на глазах у публики

Настя Каменских явилась на популярное шоу в провокационном наряде.

Для съемок в Xfactor певица надела кожаный комбинезон, обтягивающий грудь. Дерзкий образ дополнили кресты в ушах и нарисованные на руках татуировки. Фото появилось в Инстаграм Каменских. Ради эффектного снимка звезда влезла на стол – она села на корточки, раздвинув ноги.

Некоторые пользователи сочли образ пошлым, другие посмеялись за привычку Каменских сниматься на столе. Один из комментаторов с сарказмом отметил, что у Насти съехал парик (орфография и пунктуация сохранены).

"Фоткаться на столе– как смысл жизни" "Це не Ваш образ. Це пошлий образ. Образ Полякової. Ви не така", "Парик нужно бы поправить" "Дерзззкая" "Настенька, Вы такая классная...зачем парик? У Вас шикарные свои локоны", – написали подписчики.

Ранее Каменских показала грудь в прозрачной сетке.