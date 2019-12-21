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После катания на качелях нагишом Настя Каменских решила продемонстрировать самые сексуальные части своего тела по отдельности.
В Инстаграм звезды появилось короткое видео, где разгоряченная красотка с распущенными кудрями томно отдувается и показывает грудь в лифчике, прикрытом прозрачной сеткой.
"Работа", – лаконично подписала она ролик.
Ранее Каменских застукали прямо в парке с качком в резинке.
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