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Разгоряченная Каменских показала грудь в прозрачной сетке

Разгоряченная Каменских показала грудь в прозрачной сетке
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Певица обожает возбуждать мужчин откровенными снимками

После катания на качелях нагишом Настя Каменских решила продемонстрировать самые сексуальные части своего тела по отдельности.

В Инстаграм звезды появилось короткое видео, где разгоряченная красотка с распущенными кудрями томно отдувается и показывает грудь в лифчике, прикрытом прозрачной сеткой.

"Работа", – лаконично подписала она ролик.

Ранее Каменских застукали прямо в парке с качком в резинке.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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