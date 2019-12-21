Певица обожает возбуждать мужчин откровенными снимками

После катания на качелях нагишом Настя Каменских решила продемонстрировать самые сексуальные части своего тела по отдельности.

В Инстаграм звезды появилось короткое видео, где разгоряченная красотка с распущенными кудрями томно отдувается и показывает грудь в лифчике, прикрытом прозрачной сеткой.

"Работа", – лаконично подписала она ролик.

Ранее Каменских застукали прямо в парке с качком в резинке.