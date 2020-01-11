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Сочная Каменских в прилегающем наряде нагнулась и выпятила грудь

Сочная Каменских в прилегающем наряде нагнулась и выпятила грудь
Потап и Настя Каменских. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда рэпера Потапа покрутила ягодицами перед мужем

Настя Каменских опубликовала ряд новых снимков, среди которых она выложила одну со своим мужем. На кадре певица в веселом настроении слегка нагнулась перед Потапом. 

Как это обычно водится, мужчины восхитились красотой своего кумира, а также отметили, что Потап и Каменских отлично смотрятся вместе. Фолловеры завалили звезду в комментариях комплиментами. 

"Красивые", "Не ну тётя Настя,это пушка", "Очень красивые", "Вы такие милые", "Во повезло чуваку", "Боже, вы идеальные...", "Гармонично смотритесь", "Красавчики", "Зачем такие красивые??? Прям улыбка от умиления, глядя на вас", "Самая красивая и позитивная звездная пара !!!! Счастья Вам !!"

Ранее Каменских порадовала своих поклонников разными нарядами и повертелась для них перед камерой, показав свои прелести. 

Фоторепортаж
В трусах и без: откровенные фото Каменских
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Сергей САЗОНОВ

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