Артистка похвасталась загорелым телом

Настя Каменских публикует горячие фото и видео из отпуска, восхищая поклонников. На последнем снимке певица позирует на побережье, усыпанном зелеными водорослями. На ней – лишь маленький черный купальник, открывающий загорелое тело. Артистка выставила вперед левую ногу, а сама повернула голову в сторону океана.

"Самая красивая, стильная и сексуальная!", "Клевая!", "Какая ты стройная", "Счастливая", "Хороша чертовка", "Какая сладкая конфетка", "Очень красивая фигура", "Огонь", "Богиня",

– восхитились кадром фанаты Каменских. Многие отметили ее стройную фигуру и счастливое выражение лица. Некоторые обратили внимание и на необычную прическу певицы – мелкие косички на голове: "Африканочка!", "Насте опять 14!", "Классная, но эти косички... фу!", "Тропиканка".

Комментаторы также заметили, что артистка похудела, однако ее изменившуюся фигуру оценили не все. "А где грудь?" – поинтересовались недовольные, указав, что на одних снимках у звезды пышный бюст, на других – нет.

Настя Каменских также снялась в бассейне в бикини, а ранее подписчики раскритиковали похудевшую певицу за плоские ягодицы.