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Волочкова засветила лохматые ноги в тигриных трусах

Волочкова засветила лохматые ноги в тигриных трусах
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерину засняли в открытом наряде

Анастасия Волочкова вернулась в Москву после отдыха. Прямо из аэропорта танцовщица в тигриных трусах и майке отправилась наводить красоту. В один из салонов столицы Волочкова приехала в пляжном наряде и с мохнатыми ногами. Свои знаменитые конечности балерина решила спрятать в теплые сапоги с лохматым мехом.

Прервать отдых Волочковой пришлось из-за предстоящих выступлений. Как сама она призналась в Инстаграм, после развлечений в Таиланде ей нужен еще один отдых. После балерина обратилась к пользователям с вопросом о том, не заскучали ли они с ней.

"Дорогие друзья. Я дома.  Прилетев утром, и поделившись впечатлениями с близкими, я уснула. И вот у меня наступило доброе утро. Только сейчас. Видимо, после отдыха тоже нужен отдых. Но завтра уже первая репетиция. Перед предстоящими спектаклями. <…> Люди, вам со мной не скучно?" – написала Волочкова.

Скучать подписчикам Волочковой точно не приходится. В ее Инстагарм регулярно появляются фото и видео со шпагатами звезды в микротрусах и других соблазнительных нарядах.

Правда, узнать, как другие пользователи оценивают роскошную фигуру Волочковой, теперь не получится – балерина закрыла комментарии после критики.

До этого Анастасия Волочкова в дырявых трусах прижала к себе чужую собачку.

Дарья ПЕТРОВА

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