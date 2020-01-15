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"Куда-то пропала": Барановскую ищут после новогодней ночи

"Куда-то пропала": Барановскую ищут после новогодней ночи
Юлия Барановская. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Бывшая жена Андрея Аршавина не выходит на связь

За жизнью Юлии Барановской в соцсетях следят два миллиона человек. С ними она регулярно делилась снимками и отвечала на их вопросы. Сейчас подписчики телезвезды в Инстаграм забили тревогу: уже две недели она не появлялась на своей странице.

Ведущая программы "Мужское и женское" перестала выкладывать фотографии, хотя раньше делала это часто. Поклонники пытаются выяснить, что с нею произошло. Один из пользователей предположил, что дело в замужестве красавицы.

"Все" – замуж вышла!", "Куда ты пропала-то?", "Очень красивые фото. Юлечка, Вы куда пропали? Вас давно не видно. Очень соскучилась по Вашим фоточкам. Извините за любопытство", "Юля, Вы куда пропали? Так долго нет Вас в Инстаграм", – обратились пользователи к знаменитости.

В последний раз телеведущая опубликовала снимок 30 декабря. Тогда она предстала перед подписчиками в новом образе – обтягивающем платье и с изменившимся цветом волос.

Возможно, Юлия Барановская решила скрыть свою личную жизнь после многочисленных слухов, которые возникали вокруг нее в 2019 году. В интернете без конца обсуждали ее возможные романы с Галкиным и Гордоном, приписывали ей несуществующие беременности.

Сама Юлия Барановская ранее признавалась, что хочет выйти замуж, но пока это только планы. 

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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Дарья ПЕТРОВА

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