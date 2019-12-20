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"Взрывная блондинка": с груди Барановской сползло платье

"Взрывная блондинка": с груди Барановской сползло платье
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Мужское и женское" решилась на перемены во внешности и выбрала сексуальный образ

Юлия Барановская устроила эротику. Она надела белый парик со стрижкой под каре и челкой, а также черное платье, верх которого спустила так, что голая грудь буквально вываливалась оттуда. Образ дополняли синие тени, неяркая помада и томный взгляд. Такою бывшая жена футболиста Андрея Аршавина и позировала на камеру, а снимки выложила в соцсети.   

"Очередной эксперимент удался, как вы считаете?" – обратилась звезда экрана к поклонникам. И, предупредив о выходе в ближайшее время ее интервью, заявила, что делится первым образом с фотосессии и ждет комментариев. 

Подписчики откликнулись. Многие восхитились тем, как выглядит ведущая программы "Мужское и женское", хвалили ее и предсказали успех в личной жизни:

"Красивая и дерзкая", "Сногсшибательная красотка", "Лапочка", "Неожиданно, но очень впечатляет", "Взрывная блондинка", "Очень эффектно!!!", "У, какая грация", "Вы симпатичная, и Вам обычно все хорошо, и образ чудный", "Самка", "Необычно, непривычно, но красиво. Образ шикарный!", "Великолепно", "Сексуальный образ", "Непривычно, но классно", "Очень круто", "Просто бомба", "Вот так ты и найдешь мужика!".

Нашлись и скептики. "Не понравилось.совершено вам не идет", "Темненькая лучше. Естественнее", "Это вульгарный стиль",  "Не нужно, пожалуйста, оголяться и становиться, как все", "Юля натуральная в миллион раз привлекательнее. А тут – барби @даже не с большой буквы), больше для эскорта", "Этот образ дешевой... Не нужен он вам", – отметили они.

Ранее Юлию Барановскую обвинили в наживе на имени бывшего мужа. До этого телеведущая блистала в плотно облегавшем ее стройную фигуру серебряном платье.

Фоторепортаж
Эротический тур: самые горячие фото Барановской
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Полина ДОРОЖКИНА

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