Ведущую программы "Мужское и женкое" обругали за пиар на имени бывшего мужа и показуху

Юлия Барановская, поздравив старшего сына с днем рождения, устроила всем троим наследникам праздник. Они отправились на "Зимнюю сказку", о чем телезвезда сообщила под фото в Инстаграм. Подписчики отреагировали на это по-разному.

"Чудесный день сегодня", – поделилась она впечатлениями, отметив, что рядом была любимая подруга.

Некоторые комментаторы обругали ведущую программы "Давай поженимся", заявив, что все ее снимки – показуха, а она стала богата и известна благодаря мужу-футболисту:

"Только хвастается... Она должна молиться на Аршавина", "Она просто себе имя сделала за счет Аршавине и пиарится, а люди ее жалеют. А-ля хорошая мать-одиночка. Она знала, от кого рожать, чтобы всю жизнь гулять", "Зачем Барановская постоянно выставляет в Сети фотки своих детей? Они уже,как мартышки позируют. Самой-то не стремно... Такая неприятная особа со своим хриплым голосом".

Фанатам, напротив, все понравилось. "Вы и Ваши детки – прекрасны", "Хорошая мама, всегда с детками", "Вот погуляли – так погуляли...носики и щечки аж розовые!", "Юля, Вы красивая такая на отдыхе! Нежная, совсем другая. Вам очень хорошо без яркого макияжа и Вам очень идет быть мамой!", "Ккакие лапули класснючие!!!","Если женщина чего-то стоит – она всегда будет на высоте. Юля – тому прекрасный пример", – восхищались они.

Ранее Юлия Барановская посетила вечеринку в облегающем наряде и нырнула в купель.