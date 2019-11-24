Артистка показала на камеру фигуру со всех сторон

Юлия Барановская не смогла пропустить самое громкое событие выходных – премию "Золотой граммофон". На церемонию телеведущая пришла в блестящем серебряном платье, плотно облегавшем ее стройную фигуру, что привело поклонников в полный восторг.

"Золотой граммофон". Было супер! Спасибо всем", – подписала ролик Барановская в Инстаграм.

В кадре звезда сексуально двигается и посылает воздушный поцелуй фанатам. Интернет-пользователи осыпали знаменитость комплиментами, глядя на ее узкую талию, пышный бюст и аппетитные ягодицы.

"Такая милая!", "Красотка", "Красоточка", "Тростинка, выбражуля..", "Очень красиво. И фигурка, класс!", "Как на Вас сидит прекрасно платье! Как же важно правильно подобрать ткань и фасон", "Супер хороша!", "Хозяйка медной горы", "Куколка", "Женщина-мечта", – отозвались подписчики.