Телеведущая показала, как нежится в воде, окутанная густым паром

Юлия Барановская, возможно, решив следовать примеру Анастасии Волочковой или желая расслабиться, как Ольга Серябкина, отправилась в баню. Там она нырнула в купель, со стенок которой свисали ветви с хвоей. Ролик с отдыха выложен в Инстаграм-историях.

Пока ведущая программы "Мужское и женское" нежилась в воде, ее спутница за кадром сообщила: "Видео снимаем". И, спросила, хорошо ли там звезде экрана. А та положила голову на сложенные руки и получала удовольствие от происходящего.

"Это под открытым небом... И вот здесь все... Ныряем", – медленно комментировала Юлия то, что показывала камера. Из купели валил пар. Тела Барановской не было видно, судя по едва различимой бретельке на плече, можно предположить, что плескалась она не совсем голой, а в купальнике.

Подписчики не могли высказаться под видео и сделали это под свежим фото телеведущей. Они восхитились: "Статная, стройная, красивая счастливая умная!!! Это Юлия Барановская", "Красотка".

Ранее одна из звезд "Дома-2" пошла в баню... в рваном бикини. А Юлия Барановская выгнувшись, подставила ягодицы под руку известного телеведущего, открыла грудь в декольте, снялась в наряде невесты и удивила трюками в постели.

