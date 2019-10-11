Старший сын телеведущей серьезно повредил руку

Юлия Барановская поделилась переживаниями. Она разместила два видео в сторис Instagram, на которых рассказала, что один из ее сыновей покалечился. Выглядела звезда при этом неважно: заплаканная, что заметили фанаты, под глазами темные круги.

"Так вот хорошо начинался день прекрасный.. а закончился он в больнице", – охрипшим. видимо от сильного волнения, голосом сообщила звезда в первом ролике. И попросила пожелать Артему "скорейшего выздоровления".

На следующей записи показан ее наследник. У мальчика на руке гипс. Юлия поблагодарила всех за поддержку и пожелания здоровья сыну, добавив, что Артем уже дома. А в заключение отметила: "Двойной перелом со смещением был... Все поправили, загипсовали... Теперь будем восстанавливаться".

Позже телеведущая пожелала всем беречься. В ответ поклонники не скупились на теплые слова и беспокоились:

"Юлия, почему у вас глаза заплаканные?", "Какая же Вы настоящая, живая, большая личность! Всегда приятно смотреть на Вас и Вашу семью", "Супермама", "Такая красивая и хорошая семья! Смотришь на вас, и солнечно сразу.... Сразу улыбаешься", "Классные такие!".

Юлия Барановская была в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным 9 лет. У них родилось трое детей Сейчас старшему сыну Артему, который травмировал руку, 13 лет, дочери Яне 11, а младшему наследнику – Арсению – 6 лет.