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"Ловелас": ягодицы Барановской поласкал известный телеведущий

"Ловелас": ягодицы Барановской поласкал известный телеведущий
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Звезда программы "Мужское и женское" повертела стройным телом перед мужчиной

Юлия Барановская порадовала фанатов забавным видео. В ролике бывшая жена Андрея Аршавина в костюме с розовым бантом, стоя спиной к камере и положив руку на плечо ведущему "Модного приговора" Александру Васильеву, изгибается, поворачиваясь лицом, а тот ласково касается ее "пятой точки".

"По традиции... Бумеранг с дорогим Александром... со съемок "Модного приговора", – сообщила звезда экрана под видео. И добавила, что весь день была там с "макияжем и шикарным хвостом". 

Мнения подписчиков под роликом разошлись. Одни шутили и хвалили обоих телеведущих: "Так и шлепнул бы...", "Ох, вот это поворот", "Типа невзначай трогает за попу?", "Ловелас", "Танго! Танцуют все!!!", "Новый тренд на бантик. А еще на попу...",  "Какая она классная", "За попу-то ничего страшного?", "Барановская прекращай!!", "Замечательные", "Приколисты!!! Вам идет!!!", "Молодцы,делаете чудеса!‼️", "Красавцы".   

Другим увиденное не понравилось. "Детский сад!!! Бантики на все места! Маразм!", "Фрикции...", "Бумеранг смотреть неприятно. Зачем это придумали?", "Опять ты, сколько можно", – возмущались они.   

Ранее Юлия Барановская показалась в ресторане, поклонники заговорили о ее скорой свадьбе. А до этого ведущий "Модного приговора" тоже щупал звезду за плечи, и целовал.  

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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Полина ДОРОЖКИНА

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