Телеведущая заявила, что футболист нездоров

После ухода от Юлии Барановской Андрей Аршавин пять лет не видел детей и не интересовался их жизнью. Они смирились с таким равнодушием отца, а вот их мать считает, что поведение бывшего мужа указывает на его недуг.

"Я искренне так считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко и душевно больны... Это тяжелое заболевание", – пояснила она в YouTube-шоу "А поговорить?", давая понять, что говорит о футболисте. Однако надежда есть – по ее словам, такой "человек иногда выздоравливает".

Она не знает, что сейчас у бывшего супруга внутри, "какие у него переживания, чем он болеет". При этом телеведущая увидела, что у отца ее детей "как не было ответственности, так ее и нет".

Интернет-пользователи не остались равнодушными и поделились впечатлениями об интервью. Многих восхитила Юлия, прозвучали комментарии и в адрес Андрея: "Молодец Барановская, просто умничка. Живет своей жизнью и никому ничего не доказывает", "Невероятно крутая женщина. Когда надо мудрая, сдержанная и мозги на месте.... Эх Аршавин, кого же ты потерял., "Много жизненного рассказала!", "Аршавин, конечно, лоханулся... Но... !!! Возможно, с ним она не стала бы тем, кем стала...", "Спасибо, Аршавин, что ушел. Не стала бы Юля той, кем стала, рядом с тобой. И мы не узнали бы ее по-настоящему".

В начале года экс-нападающий российской футбольной сборной начал общаться с детьми – он активно публиковал фото с ними в соцсетях. Подписчики заметили ему, что "очень удобно" общаться с детьми, которые уже выросли, передает РИА ФАН. Однако Аршавина хватило не надолго – когда младший сын пошел в первый класс, папа на линейке не появился.