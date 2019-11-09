Некоторые поклонники подозревают, что телеведущая готовится к важному торжеству

Юлия Барановская снялась для одного свадебного проекта в белоснежном платье с фатой и перчатками. Фанаты изумились тем, как знаменитости идет этот наряд, а некоторые всерьез решили, что бракосочетание мамы троих детей не за горами.

"По-моему, мне очень идёт. Согласны? Как же оказывается не просто выбрать свадебное платье",

– призналась Барановская.

Подписчики пришли к выводу, что звезде очень идет свадебное платье. Многие сочли, что телеведущей пора вступить в законный брак, а некоторые уверены, что она по-настоящему выбрала наряд для торжества. Впрочем, с кем именно Юлия могла бы связать свою жизнь, не уточнили. Сама Барановская о своей личной жизни предпочитает не говорить.

"Очень нежная", "Шикарная женщина", "Пригласите на свадьбу?", "Какая Вы красивая! Как хрустальная куколка", "Пора уже", "Пора замуж", "Перед свадьбой наряд показывать – плохая примета", "Красиво, но фата уже не нужна. Она не для мамы троих детей", – прокомментировали фото пользователи Сети.

Ранее Барановская вышла в свободном наряде, скрывшем ее живот, после слухов о беременности.