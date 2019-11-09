Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Барановская выбрала свадебное платье после слухов о беременности

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Некоторые поклонники подозревают, что телеведущая готовится к важному торжеству

Юлия Барановская снялась для одного свадебного проекта в белоснежном платье с фатой и перчатками. Фанаты изумились тем, как знаменитости идет этот наряд, а некоторые всерьез решили, что бракосочетание мамы троих детей не за горами.

"По-моему, мне очень идёт. Согласны? Как же оказывается не просто выбрать свадебное платье",

– призналась Барановская.

Подписчики пришли к выводу, что звезде очень идет свадебное платье. Многие сочли, что телеведущей пора вступить в законный брак, а некоторые уверены, что она по-настоящему выбрала наряд для торжества. Впрочем, с кем именно Юлия могла бы связать свою жизнь, не уточнили. Сама Барановская о своей личной жизни предпочитает не говорить.

"Очень нежная", "Шикарная женщина", "Пригласите на свадьбу?", "Какая Вы красивая! Как хрустальная куколка", "Пора уже", "Пора замуж", "Перед свадьбой наряд показывать – плохая примета", "Красиво, но фата уже не нужна. Она не для мамы троих детей", – прокомментировали фото пользователи Сети.

Ранее Барановская вышла в свободном наряде, скрывшем ее живот, после слухов о беременности.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей