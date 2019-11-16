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"Не дразни": Волочкова в купели плохо прикрыла свою промежность

"Не дразни": Волочкова в купели плохо прикрыла свою промежность
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина показала, как отдыхает

Анастасия Волочкова после концерта в Чехове решила "очиститься от негатива" с помощью романтики. Сначала красавица-танцовщица открыла летнюю веранду в ноябре, а после отдохнула в бане. Сделала звезда и традиционное фото в бочке после парилки, что смутило подписчиков.

"Ледяная купель-очищение души и тела от любого негатива",

– призналась Волочкова.

В кадре, опубликованном в Инстаграм, заметно похудевшая балерина стоит, прикрыв свои аппетитные прелести вениками. Однако некоторым поклонникам показалось, что знаменитость позирует совсем без белья.

"Я одна это вижу?", "Изольду свою плохо прикрыла, главное чтоб не кашляла", "Я тоже вижу, сначала подумала, что купальник полосатый, но потом пригляделась", "Приоткрыла завесу", " – обсудили интимное место Волоковой ее фанаты.

Другие поклонники осыпали бывшую приму Большого театра комплиментами:

"Красотка", "Настя очень классненькая, как всегда", "Настюша, не дразни, а то так и хочется к тебе", "Нас с собой возьмешь?", "Миленькая", "Убери веник, он лишний", – отметили они.

Нашлись и недовольные. Недоброжелатели напомнили Волочковой, что та уже не раз оголялась в бочке. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А других новостей нет кроме Волочковой с промежностью! Позор писакам и писулькам!
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