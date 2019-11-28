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Какие алименты платит Аршавин

Попал на деньги: какие алименты Аршавин платит Барановской
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Половина доходов спортсмена должна уходить на содержание его детей

Многодетный отец Андрей Аршавин обременен алиментами – у спортсмена четверо детей. Выплаты от футболиста получает Юлия Барановская – в гражданском браке она родила Андрею троих детей, а также экс-супруга Алиса Казьмина, у которой от Аршавина есть дочь.

Как напоминает сайт "Комсомольская правда", экс-нападающий "Зенита" подписал мировое соглашение с Барановской 5 лет назад. Алименты на воспитание двух сыновей и дочки составили 50% от доходов футболиста, при этом, по контракту с питерским клубом, Аршавин получал примерно 2,5 млн.евро в год. Значит, в то время ежемесячные выплаты Аршавина Барановской равнялись почти 5 млн. рублей.

Когда спортсмен перешел на тренерсую работу, его доходы упали. Более того, теперь он еще платит своей бывшей жене Алисе Казьминой – на ее содержание и на обеспечение двухлетней дочери Есении. Казьмина будет получать деньги от Аршавина до того момента, как их дочери не исполнится 3 года, после этого деньги будут идти только Есении. По оценкам источника, каждый ребенок Андрея Аршавина получает на свое содержание около 300 тыс. рублей в месяц.

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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Валентина МАЙОРОВА

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