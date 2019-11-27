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Барановская явилась на вечеринку в странном виде

Барановская явилась на вечеринку в странном виде
Юлия Барановская. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Своим появлением телеведущая возбудила слухи о своей беременности

Юлия Барановская поделилась своими фотографиями, сделанными вместе с артистами, выступившими на недавно прошедшем "Золотом граммофоне". Зоркие поклонники разглядели небольшой животик на фотографиях звезды и немедленно предположили, что Юлия ждет пополнения в семье.

"Юля, вы в ожидании чуда???", "Юлечка, Вы в положении?!? Круто!!!" - 

взволнованно написали подписчики на страничке Барановской в Instagram.

А необычный блестящий наряд Барановской удостоился противоречивых оценок:

"Платье новогодней елки", "Зачем вы натянули на себя ДИСКОШАР".

Впрочем, большинство комментаторов считают, что телеведущая хороша в любом виде. Поэтому образ Юлии на "Золотом граммофоне" удостоился водопада комплиментов:

"Юля вы пример для подражания! Красивая, умная, сильная! Сколько на вас смотрю, столько и восхищаюсь!!", "Шикарный образ", "Юля Барановская просто шик !", "Открытая! Естественная! Красотка! Приятно смотреть!".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА

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