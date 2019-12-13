Ведущая "Мужское и женское" засветилась в образе сексуальной красотки

Юлия Барановская на радость поклонникам устроила эротичную фотосессию. На странице звезды телеэкрана в Инстаграм опубликованы три кадра. На первом она, развалившись на постели в водолазке, задрала вверх голые ноги в высоких сапогах, на втором в лифчике, бриджах и туфлях на шпильках стоит на коленках у раковины в ванной и, опираясь локтем о зеркало, красит губы, а на третьем – голая в приспущенном с одного плеча халате раздвинула ноги в лодочках и печально смотрит в сторону.

Под снимками ведущая программы "Мужское и женское" сообщила, что это была ее первая фотосессия для одного из новостных сайтов. И поблагодарила команду, которая помогала ей.

Фанаты поделились впечатлениями и засыпали телезвезду комплиментами:

"Барановская в ударе", "Роковая женщина!", "Ух!", "Нет слов", "Ну красиво же получилось", "Огонь", "Какая грация", "Вы великолепны!!!", "Шикарнейшая", "Бомбически сексуально", "Эффектно", "Обалденная", "Очень хрупкая и нежная", "Такую Юльку я еще не видел. Хороша", "Интересненькая темка в ночи!!!", "Обворожительная, манящая", "Это же ж с ума сойтить недолго".

Были и те, кому увиденное пришлось не по душе. "Известность все-таки меняет людей. Жаль", – отметил один из таких.

Ранее Юлию Барановскую обвинили в пиаре на имени бывшего мужа, а до этого восхищались ею в блестящем серебряном платье, плотно облегавшем стройную фигуру.