Телеведущая кардинально изменилась

Юлия Барановская показалась в новом образе. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина стала блондинкой с короткой стрижкой с помощью парика. Чтобы подчеркнуть формы, она надела обтягивающее платье с разрезом.

В наряде звезда экрана выставила напоказ стройные ноги. Под фото поклонники сразу же начали хвалить телеведущую. Им кажется, что она очень преобразилась после расставания с футболистом, который, по их мнению, сейчас кусает локти.

"Ох как горячо", "Женщина вамп", "Самая красивая девочка", "Какая же она красивая. Женщина-кошка", "Ох, я чувствую, что какой-то футболист, кусает локти", "Боже, какая вы шикарная женщина", "Обнаженное оружие", "Вау, так красиво", "Нереальная женщина", – оценили Барановскую в комментариях.

За этот год вокруг звезды ходило много слухов. Ей приписывали романы с несколькими знаменитостями и говорили о ее беременности. Сама Юлия призналась, что хочет выйти замуж и родить ребенка, но пока это только планы.

Ранее Юлия Барановская отдыха с детьми в Намибии. На отдыхе знаменитость засняли на траве в компании "ухажера".