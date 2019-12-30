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"Футболист кусает локти": Барановская похвасталась стройными бедрами

"Футболист кусает локти": Барановская похвасталась стройными бедрами
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая кардинально изменилась

Юлия Барановская показалась в новом образе. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина стала блондинкой с короткой стрижкой с помощью парика. Чтобы подчеркнуть формы, она надела обтягивающее платье с разрезом.

В наряде звезда экрана выставила напоказ стройные ноги. Под фото поклонники сразу же начали хвалить телеведущую. Им кажется, что она очень преобразилась после расставания с футболистом, который, по их мнению, сейчас кусает локти.

"Ох как горячо", "Женщина вамп", "Самая красивая девочка", "Какая же она красивая. Женщина-кошка", "Ох, я чувствую, что какой-то футболист, кусает локти", "Боже, какая вы шикарная женщина", "Обнаженное оружие", "Вау, так красиво", "Нереальная женщина",  – оценили Барановскую в комментариях.

За этот год вокруг звезды ходило много слухов. Ей приписывали романы с несколькими знаменитостями и говорили о ее беременности. Сама Юлия призналась, что хочет выйти замуж и родить ребенка, но пока это только планы.

Ранее Юлия Барановская отдыха с детьми в Намибии. На отдыхе знаменитость  засняли на траве в компании "ухажера".

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Эротический тур: самые горячие фото Барановской
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Дарья ПЕТРОВА

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