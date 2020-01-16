Эпатажная балерина порезвилась на пляже в бикини

Анастасия Волочкова в очередной раз похвасталась роскошным телом перед подписчиками. Танцовщица с мокрыми волосами сначала позировала, играя с собакой на песке, а затем подошла к камере и показала свои трусы с дырками поближе.

На этом Волочкова не остановилась – засунула руку в плавки и оттянула их вниз. Перед глазами поклонников балерины едва не оказалось ее интимное место.

Узнать, возбудились ли пользователи от подобного зрелища, не получится. Звезда предпочла лишить их такой возможности. "Дорогие мои. Отключаю комментарии и не читала их ранее! Не гонюсь за количеством лайков и подписчиков", – написала она.

На видео Волочкова была настроена не так дружелюбно. Балерина назвала своих критиков "неудачниками" и сказала, что ее жизнь гораздо интереснее, чем у них. Также она посоветовала комментаторам следить за политикой, а не за ее фотографиями в Инстаграм.

Отдых Анастасии Волочковой – всегда событие как для нее, так и для ее поклонников. Сама балерина проводит время с мужчинами, а поклонники вне себя от восторга из-за ее снимков в трусах, почти ничего не скрывающих.