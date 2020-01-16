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Мокрая Волочкова засунула руку в дырявые трусы

Мокрая Волочкова засунула руку в дырявые трусы
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Эпатажная балерина порезвилась на пляже в бикини

Анастасия Волочкова в очередной раз похвасталась роскошным телом перед подписчиками. Танцовщица с мокрыми волосами сначала позировала, играя с собакой на песке, а затем подошла к камере и показала свои трусы с дырками поближе.

На этом Волочкова не остановилась – засунула руку в плавки и оттянула их вниз. Перед глазами поклонников балерины едва не оказалось ее интимное место.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Узнать, возбудились ли пользователи от подобного зрелища, не получится. Звезда предпочла лишить их такой возможности. "Дорогие мои. Отключаю комментарии и не читала их ранее! Не гонюсь за количеством лайков и подписчиков", – написала она.

На видео Волочкова была настроена не так дружелюбно. Балерина назвала своих критиков "неудачниками" и сказала, что ее жизнь гораздо интереснее, чем у них. Также она посоветовала комментаторам следить за политикой, а не за ее фотографиями в Инстаграм. 

Отдых Анастасии Волочковой – всегда событие как для нее, так и для ее поклонников. Сама балерина проводит время с мужчинами, а поклонники вне себя от восторга из-за ее снимков в трусах, почти ничего не скрывающих.

Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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на эту швабру противно смотреть
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