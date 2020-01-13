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Волочкова в ярко-красном бикини показала свою елочку

Волочкова в ярко-красном бикини показала свою елочку
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Балерина поставила зеленую елочку прямо на берегу теплого моря

Анастасия Волочкова прислала горячий привет своим поклонникам с пляжа на Пхукете. Звезда поделилась настоящей новогодней открыткой: одевшись в ярко-красное бикини и колпачок как у Санта-Клауса, Анастасия кокетливо встала рядом с неведомо откуда взявшейся на жарком песке зеленой елкой.

"Поздравляю вас со всеми праздниками", – написала балерина на своей страничке в Instagram. Многочисленные хейтеры прекрасной балерины не заставили себя ждать и настрочили множество отвратительных комментариев.

"Уж не знаю кого Юрьна изобразить хотела в этом колпаке, но получилась похотливая самка гнома-переростка И очки эти уже прям бесят", "меня больше тапки бесят", "сколиоз, похоже",  "Ого, даже вареник не вы вернула! Фото месяца", "Да выдохни ты это пузо уже", "Елка чмошная", "Почему не в шпагате на елке ?" – злорадствовали они.

Поклонники Анастасии дали достойный ответ злопыхателям: "Всем ,кого Анастасия "бесит" – убейтесьобстенку !!))", "Вот это снегурочкааааа", "Великолепная Снегурочка !!!Южный вариант!)", "Красавица отлично выглядите", "Вы очень стройная! Красивая! Женственная!", "Красивая девушка,Настя счастья вам", "Ноги-обалдеть!!!", "Классный Санта)))", – написали пылкие обожатели на странице Волочковой в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА

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