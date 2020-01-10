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"Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка

"Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Народ возбудился из-за частей тела роскошной Анастасии

На экзотическом побережье развернулась настоящая феерия.

Отпуск Анастасии Волочковой – это всегда праздник. Причем не только для нее самой, но и для публики, которую танцовщица щедро снабжает эротичными фотографиями: в трусах-шнурочках, в лифчике и без и конечно в знаменитом шпагате, исполняемом в самых разнообразных местах. Однако такого успеха, как последний, не имел, кажется, ни один из снимков звезды.

Волочкова выложила в своем Инстаграм снимок в крошечном купальнике цвета фуксии и поразила воображение пользователей.

"Лебедёнок под цвет купальника моего присел мне на ладонь.." – подписала она его.

Во-первых, народ удивился, что "на руке" Насти – розовый фламинго, которого она отчего-то назвала лебеденком. Во-вторых самое пристальное внимание комментаторы уделили зоне бикини балерины, где что-то "вываливается" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"У вас что-то вываливается из купальника в районе кустов" "Нижняя часть тела всегда выглядит как недоразумение" "По-моему у Насти начался ранний старческий маразм. Долго наблюдала, походу факт" "Ойёёй .... ой... ой.... кажись варенничек не уместился  маловаты трусишки....." – пишут они.

Ранее Волочкова вывалила в машине свои пельмешки.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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