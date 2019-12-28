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Анастасия Волочкова показала свою несвежую, по мнению завистников, прелесть.
Заметно похудевшая балерина снялась на заднем сидении автомобиля после спектакля. Как обычно, звезда утопала в цветах, которыми ее завалили поклонники. Волочкова обложилась тремя огромными букетами роз зеленоватого оттенка, завернутыми в целлофан.
"Я счастливо завершила этот творческий год", – написала окрыленная танцовщица в своем Инстаграм.
Однако хейтеры были беспощадны и омрачили настроение Анастасии в канун Нового года. Некоторые пользователи прошлись по внешности Волочковой, грубо указав, что не мешало бы припудрить носик. Другие заострили внимание на роскошных букетах, сравнив розы с варениками или пельменями в пакете (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"А рожа перекошенная на фотке. От жира аж лоснится. И злая...." "Ого! Сколько цветов! А почему какие то не свежие? Ну алые были бы или белые. Цвет какой то..– фу!" "Накатимши уже едет лягушенка в коробчонке", "Это даже не букеты,вареники какие-то в пакете..." "Пельмешки",
– ядовито написали комментаторы.
Ранее Волочкова показала свой знаменитый шпагат у печки.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем