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Сальная Волочкова вывалила свои пельмешки в машине

Сальная Волочкова вывалила свои пельмешки в машине
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Публика брезгливо отреагировала на сокровище эпатажной балерины

Анастасия Волочкова показала свою несвежую, по мнению завистников, прелесть.

Заметно похудевшая балерина снялась на заднем сидении автомобиля после спектакля. Как обычно, звезда утопала в цветах, которыми ее завалили поклонники. Волочкова обложилась тремя огромными букетами роз зеленоватого оттенка, завернутыми в целлофан.

"Я счастливо завершила этот творческий год", – написала окрыленная танцовщица в своем Инстаграм.

Однако хейтеры были беспощадны и омрачили настроение Анастасии в канун Нового года. Некоторые пользователи прошлись по внешности Волочковой, грубо указав, что не мешало бы припудрить носик. Другие заострили внимание на роскошных букетах, сравнив розы с варениками или пельменями в пакете (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"А рожа перекошенная на фотке. От жира аж лоснится. И злая...." "Ого! Сколько цветов! А почему какие то не свежие? Ну алые были бы или белые. Цвет какой то..– фу!" "Накатимши уже едет лягушенка в коробчонке", "Это даже не букеты,вареники какие-то в пакете..." "Пельмешки",

– ядовито написали комментаторы.

Ранее Волочкова показала свой знаменитый шпагат у печки.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Надо голову Джигурды запихать в <цензура> настюше и нехай танцуют!
Гость
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Видела однажды,как Анастасия танцевала танго,с двумя партнерами,зрелище потрясающее.
Злопыхателям-попробуйие сделать хоть одно <цензура> какие делает Анастасия и посмотрите на свои рожи после.
И да,её засыпают цветами, чтобы кто не говорил и не писал , а вам кто и когда дарил цветы в последний раз?
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