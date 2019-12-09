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"Начало конца": Волочкова натянула свою шкурку на палку

Выставила рогатку: Волочкова натянула свою шкурку на палку
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Скандально известная балерина снялась в трусах и куртке

Анастасия Волочкова, проведя эксперимент, поняла, что ее личная жизнь интересует поклонников больше, чем работа и все остальное. На снимках в Инстаграм она в короткой шубе и унтах на голые ноги показала вертикальный шпагат. 

"Оказывается многим интереснее трепать языком с дивана, чем выразить радостные эмоции счастью других или совершить что-то созидательное, да или просто пойти в зал и поработать и привести свои телеса в форму", – упрекнула она. И, добавив, что "какой-то дикий взрыв комментариев и лайков под постом, где она проводит вечер с любимым, "в то время, как видео концерта с детьми имеет в 10 раз меньше просмотров", призвала "веселиться и радоваться позитиву друг друга, а не осуждать за него".

Недовольные подписчики накинулись на балерину с критикой, обсудив ее внешность в деталях::   

"Это пошло. Зачем нам Ваш шпагат. Вы уже достали с ним", "Прикид, конечно, просто ужас. Куртка, сапоги меховые и все это на трусы", "Просто трэш для балерины!!!", "Ну перебор", "Голову мыть не пробовала", "Как Вы смешно смотритесь в своих несуразных этих позах... с долхлыми ногами", "Вульгарно", " Видеть везде неприлично оголенные... расшиперенные ноги – это стыдно и неприлично, явный перебор ", "...опа голая, но в сапогах" , "Ну и страшилище!!!", "Подобную рогатку выставлять на всеобщее обозрение, как в этом фото, неприлично", "Начало конца", "Зачем задирать ноги на всю страну,вы выглядите пошло и неприятно", "Это же надо – шкурка на палке".

Припомнили артистке и то, как она выглядела недавно, и возмутились нынешним видом. "Не нужно отрицать тот факт, что в прошлом видео с пловом вы были бухой...Там глаза не успевали сфокусироваться, когда двигалась голова!","Ужас, какая она бухая и пропитая", – отметили коммментаторы. Однако фанаты продолжаль хвалить любимицу и просили ее не обращать внимания на злопыхателей.

Ранее Анастасия Волочкова закрыла обнаженные части тела букетом и сидя на полу похвалилась модными вещицами.

Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Полина ДОРОЖКИНА

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